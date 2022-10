Empresas vão de férias em agosto mas antes lançam uma avalancha de resultados

Dez das 15 empresas que compõem o PSI, o principal índice da Bolsa de Lisboa, vão aproveitar a última semana de julho para a apresentação dos resultados do primeiro semestre. Duas divulgaram as contas na semana passada, a NOS e a Navigator, e os números foram positivos, com melhorias face ao período entre janeiro e junho de 2021.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler