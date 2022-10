Angola. Mota-Engil vai transportar minérios da Zâmbia e do Congo

120 anos depois de o Corredor do Lobito se ter convertido na primeira concessão de uma infraestrutura de transporte e logística em África, a Mota-Engil — em consórcio com a suíça Trafigura e a belga Vecturis — prepara-se para ser o novo operador do transporte dos minérios produzidos pela Zâmbia e pelo Congo Democrático para o litoral de Angola. A decisão foi oficialmente anunciada esta semana. “Os portugueses e os seus sócios obtiveram o direito de preferência do Estado sobre os chineses porque surgiram com a proposta que desbrava de forma mais rápida e barata o caminho para os países da região”, disse ao Expresso o ministro angolano dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu.

A promoção da eficiência na logística do transporte para a exportação de minérios como cobre, cobalto e manganês do Congo Democrático e da Zâmbia constitui uma das garantias da rentabilidade da operação. Que depende também do transporte de derivados de petróleo e de outros produtos de Angola para aqueles dois países encravados no interior da África Austral e Central, relacionado com a construção da Refinaria do Lobito.