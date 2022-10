Falta "cabeça fria" ao Governo? 15 perguntas e respostas sobre o corte de 15% no gás que elevou a temperatura política na Europa

A Comissão Europeia propôs na quarta-feira um pacote de medidas para conseguir uma redução de 15% no consumo de gás até ao próximo inverno. No mesmo dia Espanha e Portugal reagiram com respostas firmes, dando um rotundo "não" ao plano de Bruxelas. Esta sexta-feira a Comissão pediu “cabeça fria” aos países da União Europeia (UE) que se opuseram.

