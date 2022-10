John Muelbauer: “Sou um falcão. Se travar a inflação significa uma recessão, então teremos de ter uma recessão”

John Muelbauer foi um dos oradores convidados do Fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Sintra. O seu tema foi o mercado imobiliário com um alerta para o facto de, frequentemente, os bancos centrais não monitorizarem devidamente o que por lá se passa e as implicações que isso tem para a politica monetária. Mas com a primeira subida de juros na zona euro no horizonte e uma inflação acima de 8%, a estratégia do BCE e de Christine Lagarde dominou a conversa.

