Lucro da Volvo Cars quase triplica no segundo trimestre

O lucro da Volvo Cars cresceu 184% no segundo trimestre, de 3,2 mil milhões de coroas suecas (cerca de 305 milhões de euros ao câmbio atual) para os 9 mil milhões de coroas (857 milhões de euros), divulgou a construtora de veículos ligeiros esta quarta-feira, 20 de julho.

As vendas no retalho caíram 27%, para 143 mil automóveis, devido a problemas nas cadeias de abastecimento e aos confinamentos na China relacionados com a pandemia da covid-19.

Porém, as receitas diminuíram apenas 2%, para os 71,3 mil milhões de coroas (6,8 mil milhões de euros), com a marca a compensar com o aumento de preços e com ajustes na gama de produtos.

Segundo a marca sueca, a procura pelos automóveis "continuou robusta" e a situação relativa aos semicondutores, cuja escassez provocou paragens em toda a indústria automóvel durante 2021 e 2022, "continuou a melhorar gradualmente".

"Contudo, a produção caiu durante o segundo trimestre devido a falhas específicas no fornecimento e aos efeitos dos confinamentos na China relacionados com a covid", especifica a marca em comunicado.

A Volvo Cars prevê que os confinamentos na China, que provocaram escassez de certos componentes para automóveis elétricos e híbridos, afectem as entregas de automóveis no terceiro trimestre.

A empresa antecipa também que os volumes brutos de vendas deste ano sejam melhores do que os de 2021, apesar da diferença de tempo entre a produção e as entregas no retalho poderem fazer com que essa melhoria não se reflita no balanço.