Rússia acusa Apple de abuso de posição dominante com a App Store

A Rússia acusou a Apple de abuso de posição dominante no mercado das aplicações e anunciou que iria aplicar uma multa com base nas receitas da tecnológica norte-americana, segundo noticiou a Reuters esta terça-feira, 19 de julho.

A dimensão da multa ainda não está definida, e só o será quando o regulador russo da concorrência, a FAS, terminar a sua investigação, segundo a agência.

"A empresa abusou da sua posição dominante no mercado de distribuição de aplicações para iOS (...), a Apple proíbe os criadores de aplicações de dizerem aos clientes dentro das aplicações que podem pagar pelas compras fora da App Store ou usar métodos de pagamento alternativos", disse o regulador russo num comunicado citado pela Reuters.

A Rússia, depois da retirada de centenas de empresas ocidentais do país na sequência da invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro, está a apertar o controlo sobre as tecnológicas norte-americanas presentes no país, como a Google, que viu recentemente a sua conta bancária russa arrestada pelas autoridades.