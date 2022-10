Inflação acelera para 8,6% na zona euro e dispara para 9,6% na União Europeia em junho

A taxa de inflação harmonizada na zona euro acelerou em junho para os 8,6%, face aos 8,1% registados em maio, divulgou esta terça-feira, 19 de julho, o Eurostat. Nos 27 países da União Europeia (UE), a aceleração foi ainda maior: em junho, a taxa de inflação foi de 9,6%, crescendo face aos 8,8% registados em maio.

Em junho de 2021, a taxa de inflação harmonizada era de 1,9% na zona euro e de 2,2% na UE.

O índice harmonizado de preços no consumidor, ou IHPC - que permite comparações entre Estados-Membros - de Portugal foi de 9% em junho, a 9.ª mais baixa entre os 27 países da UE e 8.ª entre os 19 países da zona euro. Ficou, assim, acima da média da zona euro mas abaixo da média da UE.

As taxas de inflação anuais mais baixas foram, em junho, as de Malta, com 6,1%, França, com 6,5%, e Finlândia, com 8,1%. As mais altas foram as da Letónia, com 19,2%, da Lituânia, com 20,5%, e a da Estónia, com 22%.

A taxa de inflação só abrandou em dois Estados-Membros face a maio: na Alemanha e nos Países Baixos.

Os maiores contributos para a taxa de inflação de junho na zona euro foram os preços da energia, representando 4,19 pontos percentuais; seguidos dos dos bens alimentares, álcool e tabaco, contribuindo com 1,88 pontos percentuais; os dos serviços, com 1,42 pontos percentuais; e bens industriais não-energéticos, com 1,15 pontos percentuais.