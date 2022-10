Se está a pensar trocar de carro ou comprar o seu primeiro automóvel convém fazer algumas contas, com algum grau de detalhe, pois é nos pormenores que podem estar, não ‘o Diabo’, mas alguns degraus a menos no calvário das contas ao fim do mês.

Aliás, aconselhamos vivamente a leitura do comparativo de custos de consumo consoante o tipo de motor — que aqui publicamos, baseado nas contas da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos (UVE).