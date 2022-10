Berardo defende que Estado denunciou mal o acordo e diz que protocolo afinal vai até 2028

José Berardo sustenta que o Governo procedeu mal à denúncia do acordo que unia o Estado e o empresário madeirense para a exposição das obras no Centro Cultural de Belém e que, por isso, o Estado não ficará com a gestão das obras unicamente para si.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler