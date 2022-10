Relação confirma coima da CMVM de €2 milhões a Salgado (e mais €1,7 milhões a outros gestores do ex-BES)

Mais uma derrota para Ricardo Salgado e outros antigos administradores do Banco Espírito Santo: o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a aplicação de coimas de 3,7 milhões de euros no âmbito dos recursos apresentados para contestar um processo saído da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

