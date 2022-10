Portugal lidera crescimento europeu este ano, mas cai para o 15º lugar em 2023. Inflação escala mas será das mais baixas

Puxada pela recuperação do turismo e por um arranque do ano muito forte, a economia portuguesa vai crescer 6,5% em 2022 e destaca-se na liderança do crescimento europeu este ano. Esta é uma das grandes conclusões das projeções da Comissão Europeia (CE), que foram atualizadas esta quinta-feira. Mas, há outras, e que não são tão favoráveis.

