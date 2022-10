Perdas desde 2014: Tribunal de Contas quer saber quem tomou decisões no Novo Banco

O Tribunal de Contas quer receber até ao início de 2023 uma lista com as operações que causaram as perdas do Novo Banco (NB) que levaram o Fundo de Resolução a injetar, desde 2014, €8,3 mil milhões. Mas não só: também pretende o nome dos responsáveis por esses prejuízos, seja “por ação”, seja por “omissão”.

Esta é uma das recomendações que a entidade de fiscalização das contas públicas dirigiu ao banco da Lone Star, sendo um trabalho que fica para uma gestão que já não será encabeçada por António Ramalho, que sairá no fim do mês, dando lugar a Mark Bourke, hoje administrador financeiro.