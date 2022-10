Bancos afinal têm até 2062 para pagar dívida ao Estado pela resolução do BES e venda do Novo Banco

Afinal não é 2046, mas 2056 e há cenários de que possa ser até 2062. Estes são os prazos que estão em cima da mesa para que o Fundo de Resolução, financiado pelos bancos, pague as dívidas que contraiu junto dos contribuintes para financiar o fim do BES e a vida do Novo Banco.

