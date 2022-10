Whitestar ganha gestão de mais 270 milhões de euros de crédito malparado

A gestora de ativos Whitestar Asset Solutions ganhou a gestão de quatro novas carteiras de imóveis e crédito malparado em Portugal no valor de 270 milhões de euros, informou a empresa em comunicado esta terça-feira.

Estes contratos trazem para a esfera da gestão da Whitestar créditos originados pelo Banco Santander Totta, Millennium BCP e por um fundo de investimento internacional.

“Estamos muito entusiasmados com estas novas carteiras, pois cobrem todas as áreas de negócio da Whitestar e, também, porque são detidas por um novo cliente”, comentou Marco Freire, CEO (presidente executivo) da Whitestar Asset Solutions, no mesmo comunicado.

“Estamos a menos de um mês de assinalarmos 15 anos de existência e estas conquistas refletem, desde logo, a confiança que os investidores têm na Whitestar”, acrescentou Marco Freire.

Fundada em 2007, a partir do extinto Lehman Brothers, a Whitestar conta com cerca de 500 trabalhadores em Lisboa e Porto, e tem em Portugal cerca de 10 mil milhões de euros de ativos sob gestão.

A Whitestar é desde 2021 detida pelo TDR Capital Group, depois de ter passado pelas mãos da Arrow Global e do fundo CarVal Investors.