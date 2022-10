Descodificador: Ex-Banif paga ao Totta e como é que isso diminui o risco do Estado?

1 Que devolução é esta?

A Oitante foi criada em dezembro de 2015 para ficar com os ativos (algumas participadas, imóveis, fundos, créditos) que o Santander não quis adquirir na resolução aplicada pelo Banco de Portugal ao Banif. Em contrapartida dos ativos que recebeu naquele montante, a Oitante, que tem o Fundo de Resolução como acionista, teve de emitir obrigações de €746 milhões, cuja subscrição foi assegurada pelo Santander (na prática, o banco de capitais espanhóis que ficara com o Banif financiou também o veículo com os ativos que não quis). Ao longo dos anos, este veículo gerido por Miguel Barbosa tem vindo a proceder a devoluções, sendo que, no fim de junho, pagou a última fatia: €18 milhões. Concluiu, assim, o reembolso dos €746 milhões ao Santander Totta, libertando o risco sobre o Fundo de Resolução e o Estado, que eram garantes da operação — se a Oitante não pagasse, teriam de suportar eles o encargo.