Portugueses gastaram mais de dois mil milhões de euros em compras online nos primeiros 12 dias de dezembro

Nos primeiros 12 dias de dezembro, os portugueses gastaram 2,2 mil milhões em pagamentos eletrónicos. Este valor corresponde a um aumento de 20,3% em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com a análise dos dados da Sibs Analytics, feita pelo “Jornal de Notícias”, foram gastos mais de 183 milhões de euros diariamente.

Em novembro, a maioria do dinheiro dos portugueses ficou nos súper e hipermercados: as vendas estão a aumentar 11% em valor. No entanto, o maior crescimento verificou-se nos serviços de catering, restauração e similares (102%). Estes valores correspondem a um período sem restrições pandémicas.

A análise permite concluir que as compras de Natal foram sendo antecipadas desde a Black Friday e o comércio online está a crescer 10% a 25%. Entre os produtos mais procurados online encontram-se os testes rápidos, os perfumes, os antirrugas, os aquecedores, os videojogos, as consolas, as televisões e o jogo de tabuleiro Joker Júnior.