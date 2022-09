Em dia de aniversário da entrada da Santa Casa, Hospital da Cruz Vermelha está em greve

Faz um ano que a Santa Casa ficou com o controlo da gestão clínica do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP) e, esta terça-feira, dia 14, fica marcada também por mais uma paralisação dos trabalhadores. A transação da participação de 54,97% da sociedade gestora do hospital detida pela Cruz Vermelha Portuguesa foi oficializada há, precisamente, doze meses e os trabalhadores da unidade de saúde estão, nesta data, de greve. Não terá sido intencional, mas a coincidência força a leitura de que a gestão mudou, mas os problemas permanecem.

