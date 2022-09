Concurso para compra de 12 comboios de alta velocidade será lançado em breve

O Governo prevê que seja lançado em breve o concurso para a compra de 12 comboios de alta velocidade para os serviços de longo curso. Isto numa altura em que considera que com o concurso que a CP lança esta terça-feira para compra de 117 unidades ficarão cobertas as necessidades de comboios urbanos e regionais.

Será nas oficinas de Guifões, em Matosinhos, que será dado o pontapé de saída para a compra dos 117 comboios elétricos. “Este concurso cobre todas as necessidades que são previsíveis até ao final da década, em matéria de comboios urbanos e regionais. O facto de termos a opção de comprar mais 36 comboios ainda nos dá flexibilidade adicional para reagir a aumentos de procura acima do esperado”, diz fonte oficial do ministério das Infraestruturas ao Expresso. Que acrescenta que “também está prevista a aquisição de 12 comboios de alta velocidade, para os serviços de Longo Curso. Esse concurso também será lançado em breve”.

Caberá ao presidente da CP, Pedro Moreira, apresentar os detalhes do concurso que permitirá a compra de 62 comboios para o serviço urbano (na zona de Lisboa são 34 para a linha de Cascais e 16 para as linhas de Sintra, Azambuja e Sado. Na zona do Porto são 12 unidades para os suburbanos). E depois há 55 para as linhas do serviço regional.

No total o investimento deverá rondar os 819 milhões de euros. Mas o Governo esclarece que não está em causa apenas uma questão de preço, pois há um ponto a favor das propostas que forem feitas e que tem a ver com a incorporação nacional na produção dos comboios. “Há uma componente para o preço e há uma componente para a qualidade do produto oferecido e eles estão ponderados de forma a que não seja simplesmente a oferta mais barata a ganhar”, refere o ministério. Quanto à incorporação nacional, “há um conjunto de tarefas que está bem definido no caderno de encargos que, se ocorrer em território nacional, tem uma pontuação associada. A pontuação é tanto maior, quanto mais tarefas forem feitas em Portugal, no limite, a totalidade do fabrico”.

O facto de o Orçamento do Estado para 2022 ter sido chumbado e, por essa via, o saneamento financeiro da CP ter voltado a ser adiado não deverá ter impacto no concurso. “Estes comboios são financiados pelos fundos europeus do Portugal 2030 e a comparticipação nacional está assegurada. O atraso no saneamento da dívida da CP não deverá prejudicar este concurso”, diz ainda o Governo.

A expectativa é que os primeiros comboios a chegar estejam a circular em 2026, sendo que há ainda a somar mais 22 comboios para o serviço regional, um contrato que foi adjudicado à empresa suíça Stadler.