Xeque árabe volta aos investimentos no Algarve. Renova três hotéis e investe 42 milhões de euros

São mais 42 milhões de euros que o xeque árabe Mohamed Bin Issa Al Jaber irá investir em três hotéis algarvios, noticia o "Jornal de Negócios" na edição desta segunda-feira. O Dona Filipa Hotel (cinco estrelas, Vale do Lobo), o Formosa Park Apartment Hotel (quatro estrelas, praia do Ancão) e Penina Resort & Golf (cinco estrelas, Alvor) já estão a ser renovados, com 20 milhões de euros já executados, retomando as obras depois da pandemia ter cerceado os planos do grupo JJW Hotel & Resorts.

Depois de pagos seis meses de salários em falta e 5 milhões de euros em dívidas às Finanças, o xeque, presente no negócio hoteleiro em Portugal desde 2003 e reforçando a sua carteira de ativos no País desde 2008, está a retomar a renovação dos seus hotéis algarvios. O Penina receberá uma fatia de 10 milhões de euros, naquele que é o grande investimento da JJW no País.

Os hotéis Penina e Dona Filipa irão, entretanto, ser as primeiras unidades a envergar a insígnia Vignette do InterContinental Hotels Group, para hotéis de luxo; ao passo que o Formosa Park mudará o nome para Voco Algarve, outra marca da multinacional do setor da hotelaria, assinala o "Negócios".