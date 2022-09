Vem aí uma “chuva” de processos dos centros comerciais contra o Estado

A Mundicenter, proprietária do centro comercial Amoreiras, em Lisboa, e de outras oito unidades, entrou esta segunda-feira com mais um pedido de indemnização contra o Estado no valor de 3,475 milhões de euros, que junta aos 8,8 milhões de euros de reclamações já avançadas por outros cinco centros comerciais do grupo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler