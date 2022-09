Revelados os 64 finalistas ao maior concurso do PRR para os empresários portugueses

Já são conhecidos os finalistas ao maior concurso para as empresas do Plano de Recuperação e Resiliência. Em disputa estão pelo menos 930 milhões de euros de fundos da bazuca europeia para as chamadas Agendas de Inovação Empresarial.

“Foram analisadas todas propostas de ideias e selecionadas 64 Agendas que terão acesso à fase seguinte para a apresentação de candidaturas a financiamento constituídas por propostas finais”, informou a Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) esta segunda-feira.

Os maiores investimentos são propostos pelos consórcios liderados pelas seguintes empresas: Petrogal (um de 981 milhões de euros e outro de 722 milhões de euros), pela Efacec Engenharia e Sistemas (926 milhões de euros), pela Acuinova – Atividades Piscícolas (595 milhões), pela Prio Bio (564 milhões de euros), pela Efacec Energia (366 milhões de euros), pela Nos Comunicações (274 milhões de euros), pela Geo Sat (259 milhões de euros), pela Polisport Plásticos (258 milhões de euros), pela DST Solar (238 milhões de euros), pela Inovamar (221 milhões de euros) e pela Colep Packaging (214 milhões de euros).

Só este último consórcio da Colep Packaging reúne uma centena de empresas e outras entidades.

A seleção dos consórcios finalistas foi assegurada pela Comissão de Coordenação das Agendas (CCA), que integra o IAPMEI, a AICEP, o Compete 2020, a Agência Nacional de Inovação e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

A 2 e 3 de dezembro, o Governo faz uma sessão pública com os consórcios agora apurados para a derradeira fase de seleção e negociação.

Esses consórcios vão ser agora convidados a prepararem as propostas finais. Um júri composto por personalidades nacionais e internacionais de reconhecido mérito e competência vai ser envolvido na decisão dos consórcios vencedores do PRR.

Dada a quantidade e qualidade das ideias que os consórcios candidataram ao PRR, o Expresso avançou este sábado que o Governo tenciona reforçar a dotação deste concurso para as Agendas de Inovação Empresarial.