Nova variante da Covid-19 faz Bitcoin perder mais de 4 mil dólares em 24 horas

A Bitcoin não tem demonstrado as características de um ativo de reserva de valor que muitos defensores da criptomoeda dizem ter. Ao início desta sexta-feira, a principal criptomoeda registava uma perda intradiária de 8,04%, cotando nos 54.234,90 dólares (cerca de 48 mil euros), depreciando o equivalente a 4.740,50 dólares (4.226,99 euros) de um dia para o outro.

Face ao valor que tinha há um mês, a Bitcoin perdia 10,26%, ou 6.202,20 dólares (5.530,35 euros).

Outras criptomoedas como a Ethereum ou a Cardano desvalorizavam igualmente na tarde desta sexta-feira, recuando respetivamente 9,95% para os 4.075,60 dólares (3.634,11 euros); e 6,36% para os 1,5544 dólares (1,3860 euros).

A razão para esta quebra é a nova variante B.1.1.529 do novo coronavírus, detetada inicialmente na África Austral e já com casos na Europa e na Ásia.

De acordo com o analista Yuya Hasegawa, da plataforma japonesa Bitbank, citado pela Reuters, "a disseminação [da variante], em particular a outros países, pode diminuir ainda mais o apetite dos investidores" por ativos com mais risco, alertando que "o mercado deve preparar-se para mais perdas".

A volatilidade da criptomoeda tem sido apontada por muitos como um dos entraves à sua utilização como reserva de valor e como meio de pagamento. Se muitos a comparam com o ouro e dizem ser um hedge (cobertura) equivalente numa época de subida das taxas de inflação, outros consideram que estas flutuações significativas impedem que a criptomoeda mais popular seja um ativo de risco baixo comparável ao metal precioso ou às obrigações do Tesouro norte-americano.