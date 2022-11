Lei do Teletrabalho foi aprovada. O que muda para trabalhadores e empregadores?

É o culminar de um processo que se arrasta desde maio, altura em que, antecipando-se ao Governo, vários partidos com assento parlamentar - incluindo o Partido Socialista (PS) - apresentaram projetos de lei para alterar e reforçar as regras do teletrabalho previstas no Código do Trabalho.

