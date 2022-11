Algarve vive retoma de turistas ingleses em férias escolares: aeroporto de Faro ultrapassou os 30 mil passageiros no fim de semana

Outubro está a ser um mês positivo para o Algarve na recuperação dos turistas externos de mercados com maior volume, em particular nesta última semana marcada pelo período intercalar de férias escolares no Reino Unido e também na Alemanha.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler