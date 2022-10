PIB de 2026 apenas 9,3% acima do nível pré-pandemia

O forte ritmo de crescimento da economia portuguesa na saída da recessão não vai manter-se nos próximos anos. Em 2021 e 2022, o PIB nacional vai crescer, respetivamente, acima de 4% e 5%, mas depois disso regressarão taxas perto de 2% ao ano. As novas previsões publicadas esta semana pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), na edição de outono do World Economic Outlook, apontam para que a economia portuguesa esteja apenas 9,3% acima do nível pré-pandemia de 2019.

O cenário traçado pelo FMI mostra uma clara tendência de desaceleração da economia a partir de 2023. Nesse ano, o PIB deverá crescer 2,5%. Nos quatro anos seguintes, os ritmos previstos são de, respetivamente, 2,2%, 2% e 1,8%. Na União Europeia, apenas seis países terão pior desempenho. E todas elas economias que pertencem à zona euro: Finlândia, Alemanha, Espanha, Bélgica, França e Itália. O ritmo português fica muito aquém do esperado para os países de Leste Europeu que pertencem à União Europeia e que têm tido melhores desempenhos do que o português. E também de outros países mais antigos da União. A Irlanda, por exemplo, dará um salto de 40%. A Estónia e a Roménia acumularão crescimentos na ordem dos 25%.