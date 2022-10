Filhos podem dar desconto adicional no IRS. Veja uma tabela com exemplos

Hoje em dia cada filho vale um desconto de 600 euros se tiver mais de três anos, e de 726 euros se tiver até três anos. Contudo, se houver dois ou mais irmãos, e um deles tiver até três anos, o desconto sobe de 726 euros para 900 euros.

Para o ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022, estas regras mantêm-se e acrescenta-se mais uma: se, nas famílias com dois ou mais filhos, um deles (ou mais) tiver entre três e seis anos (inclusive) a dedução sobe dos 600 euros para os 750 euros.

O desconto não é tão generoso quanto o que o primeiro-ministro chegou a anunciar (António Costa sugeriu que todos os irmãos até aos 6 anos teriam direito a um abatimento de 900 euros), mas, ainda assim, é superior ao que existe agora.

Deixamos-lhe uma tabela com alguns exemplos, para se orientar melhor.

Quanto vale cada filho no IRS

Uma família que só tenha uma criança mantém as mesmas deduções que até aqui, independentemente da idade do dependente. Já quem tenha dois ou mais filhos pode vir a beneficiar de uma dedução à coleta maior, consoante a idade do dependente. Por exemplo, quem tenha um filho com cinco e outro com sete anos, verá o desconto subir dos 1200 euros deste ano para os 1350 euros para o ano.

Estes valores, feitos com a ajuda da Deloitte, baseiam-se na proposta de Orçamento do Estado para 2022 entregue esta segunda-feira à noite no Parlamento. O documento passa agora pelo filtro dos deputados, no Parlamento, e ainda poderá sofrer alterações.