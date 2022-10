Professores do ISEG mais confiantes em setembro com rumo da economia

O índice de confiança sobre a evolução a curto prazo da economia portuguesa do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) de Lisboa subiu para 37,5 pontos em setembro face a 36,8 no mês anterior, divulgou esta sexta-feira a universidade em comunicado. O valor de setembro deste índice já está acima do valor pré-pandemia.

O índice resulta dos contributos de um painel de 18 professores da instituição académica, que mantém o consenso em relação à evolução da economia nacional.

A variação homóloga do índice foi, em setembro, de 37,4%; ao passo que em agosto esta foi de 41%, "mantendo-se o efeito base decorrente da queda abrupta do índice em 2020", explica a instituição.

O índice de confiança do ISEG pode variar entre 0, que representa confiança mínima, e 100 pontos, relativo a confiança máxima e baseia-se em informação quantitativa e qualitativa. O valor do índice é obtido por média simples dos valores entre 0 e 100 atribuídos respetivamente por cada um dos membros do painel.