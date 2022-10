Contratos de arrendamento de longa duração triplicaram num ano

Os contratos de arrendamento de longa duração comunicados este ano ao Fisco nas declarações de IRS referentes ao ano de 2020 totalizavam 32.483, cerca de três vezes mais do que os números apontados em março pelo Governo (10 mil), noticia o "Jornal de Negócios".

Em março a maioria dos contratos tinha uma duração entre cinco e dez anos. Agora, os dados não indicam a duração de cada contrato.

Desde 2019 que os contratos acima de dois anos beneficiam de uma taxa de IRS inferior aos 28% aplicados à generalidade do arrendamento urbano, mais precisamente 26%, sendo que, por cada renovação do contrato com igual duração será aplicada nova redução de dois pontos percentuais, até ao limite de 14%.

O desconto é maior quanto maior for a duração: entre cinco e 10 anos começa nos 23%, entre 10 e 20 anos, terá logo o limite de 14% e acima de 20 anos ultrapassa-se esse limite, aplicando-se 10%.