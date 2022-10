Inflação pode pregar um “susto” e forçar corte nos apoios à economia. Bancos centrais têm de estar preparados, avisa o FMI

A inflação nas economias desenvolvidas e emergentes vai subir este ano muito acima das metas de ‘estabilidade de preços’ fixadas pelos bancos centrais, avança, esta quarta-feira, o Fundo Monetário Internacional (FMI) no seu primeiro documento de previsões inserido no World Economic Outlook (WEO), onde revê significativamente em alta as previsões para 2021. No entanto, depois de um pico durante o último trimestre deste ano, a trajetória dos preços regressa às descidas, estabilizando em meados de 2022 nos níveis compatíveis com os objetivos da política monetária nas economias desenvolvidas e emergentes.

