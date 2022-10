Bruxelas propõe reforma do mercado do gás para combater preços altos da energia

No Parlamento Europeu apelou-se esta quarta-feira à tomada de medidas pela Comissão Europeia e dos governos de cada Estado-Membro da União Europeia para baixar os preços da energia, numa altura em que são batidos recordes por todo o continente às portas do Inverno.

A comissária europeia da Energia, Kadri Simson, citada no comunicado de imprensa do Parlamento Europeu, defendeu que a União deverá "agir de forma célere e coordenada" para baixar os preços da conta da luz para famílias e empresas, revelando que a Comissão Europeia está a preparar uma reforma do mercado do gás para torná-lo mais estável em termos de preços. A Comissão Europeia deverá apresentar no dia 13 de outubro uma comunicação sobre os preços da energia.

Entretanto, alguns eurodeputados apelaram a uma investigação sobre a manipulação do mercado e sobre a especulação no mercado de carbono, acusado por muitos de ter um impacto significativo nos preços da energia.

No debate apelou-se igualmente à tomada de medidas para proteger os mais pobres do aumento da conta da luz numa altura em que as temperaturas mais baixas - e, por conseguinte, necessidade de aquecimento - se aproximam.