Preço da eletricidade no mercado ibérico salta para novo recorde

O preço grossista da eletricidade no mercado ibérico (Mibel) alcançará esta quarta-feira, 6 de outubro, um novo recorde diário, com cada megawatt hora (MWh) a custar 228,59 euros, segundo os mais recentes dados do OMIE, o operador do mercado diário do Mibel.

A produção contratada para esta quarta-feira bate assim o anterior recorde de 216,01 euros por MWh, que tinha sido registado a 1 de outubro, e também o preço médio diário fixado para esta terça-feira (5 de outubro), que foi de 203,68 euros por MWh.

Esta quarta-feira será o terceiro dia na história do Mibel (criado em 2007) em que o preço grossista da eletricidade em Portugal e Espanha fica acima dos 200 euros por MWh (um patamar que é quatro vezes o preço médio anual desde que o mercado ibérico foi lançado, em torno dos 50 euros por MWh).

O novo recorde que se verificará esta quarta-feira acontece num quadro de forte pressão dos preços internacionais do gás natural, que esta terça-feira atingiu novos máximos históricos, com os contratos TTF (transacionados na Holanda e referência no centro da Europa) a chegar aos 110 euros por MWh.

O elevado preço do gás natural leva as elétricas que operam centrais de ciclo combinadas alimentadas a gás a cobrar mais pela sua eletricidade (também pressionadas, embora de menor forma, pelo elevado custo das licenças de emissão de dióxido de carbono).