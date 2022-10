Parlamento Europeu debate Pandora Papers na quarta-feira

Os deputados europeus irão debater os Pandora Papers em sessão plenária, em Estrasburgo, esta quarta-feira às 14 horas de Lisboa, de acordo com a agenda do Parlamento Europeu divulgada esta segunda-feira.

O debate incidirá sobre dois relatórios da comissão parlamentar dos Assuntos Económicos e Monetários relativos à reforma da política da União Eeuropeia sobre práticas fiscais prejudiciais, incluindo a reforma do Grupo do Código de Conduta, e sobre a União Bancária e o seu relatório anual de 2020. A votação destes relatórios terá lugar na quinta-feira.

A entrada deste tema na agenda fez com que o debate sobre a luta contra o branqueamento de capitais, que estava agendado para quarta, fosse adiado para a sessão de 18 a 21 de outubro.

O Parlamento dos 27 votará uma resolução sobre o novo leak de documentos de atividades ilícitas através de sociedades offshore na sessão plenária de 18 a 21 de outubro.

O debate será transmitido em direto na página do Parlamento Europeu e no Europe by Satellite.