Dicas: como preparar o regresso ao escritório

1. Reorganize as suas rotinas

Com o regresso ao escritório passará a ter de considerar na sua rotina diária o tempo das deslocações casa trabalho. Programe as rotinas familiares para que isso não seja um fator de stresse.

2. Prepare-se para um novo contexto

Não espere encontrar tudo igual. Prepare-se para encontrar uma nova realidade no escritório onde sempre trabalhou, seja porque a mitigação de riscos ainda exige medidas adicionais, seja porque as pessoas estão menos confortáveis do que antes com grandes aglomerados. Modere as expectativas. Precisará de tempo para se adaptar.

3. Não encubra problemas

Seja claro e transparente com a sua chefia sobre eventuais dificuldades de adaptação que possa estar a enfrentar no regresso ao escritório. Todos reconhecem que é preciso tempo e espaço para interiorizar o “novo normal”.

4. Foque-se na conciliação

Se há aspeto positivo no trabalho remoto é o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que ele permite, com impacto no bem-estar dos trabalhadores. As empresas perceberam-no. No regresso ao escritório, procure manter algumas rotinas que o teletrabalho lhe permitia. Se, por exemplo, fazia caminhadas na sua hora de almoço, adapte-as de forma a poder continuar a fazê-lo mesmo estando no escritório.