Greve: Santander diz que 99% da rede está a funcionar

A greve dos bancários convocada pelos sindicatos do setor "não está a afetar os clientes do banco", diz fonte oficial do Santander. quando questionada pelo Expresso sobre a adesão à mesma.

Também contactado, o BCP, presidido por Miguel Maya, não comenta o assunto.

Em causa neste dia de greve inédito - porque convocado por todos os sindicatos do sector - está o anúncio de despedimentos coletivos de 210 trabalhadores no Santander e 62 no BCP.

Fonte oficial do Santander, presidido por Pedro Castro Almeida, afirma ao Expresso que "99% da rede está a funcionar", e como tal os clientes do banco "não estão a ser afetados ".

E diz ainda que o Santander continua a apostar em soluções de acordo: "Há muitos processos a decorrer por acordo mesmo entre os trabalhadores visados pelo despedimento coletivo".

Contactados, os sindicatos, aguardam ter a qualquer momento dados sobre a adesão.

Recorde-se que foram seis os sindicatos que convocaram esta greve, Mais Sindicato, SBN, SIB, SBC, SinTAF e SNQTB, numa inciativa inédita que surge depois de já terem saído destes bancos através de rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas cerca de 1900 trabalhadores (800 no BCP e 1100 no Santander).