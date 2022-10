BCE “não deve reagir exageradamente” à subida transitória da inflação, alerta Lagarde na abertura do Fórum de Sintra

A inflação na zona euro tem registado uma trajetória de subida acima do objetivo da política do Banco Central Europeu (BCE), mas "não devemos reagir exageradamente aos choques transitórios do lado da oferta", alertou Christine Lagarde esta terça-feira no discurso de abertura do Fórum anual do BCE, conhecido como Fórum de Sintra.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler