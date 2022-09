“Um projeto muito ambicioso que contraria a ideia de que os portugueses não se conseguem associar”: a Casa Alegre

Na Casa Alegre, a nova loja online lançada pelo Grupo Vista Alegre, não há pão mas há vinho sobre a mesa de produtores como a Casa da Ínsua ou a Quinta dos Termos. Não há um cacho de uvas doiradas mas há compotas, queijos e até Gin. Nesta casa portuguesa há isso e muito mais. Desde logo uma vasta gama de produtos com selo Casa Alegre, Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, todas do grupo com sede em Ílhavo, mas também propostas para a casa, acessórios de moda, calçado, produtos de bem-estar, livros, peças de arte e de design de mais de duas dezenas de artistas e até propostas de lazer e de alojamento. Não faltam sequer bicicletas (normais e elétricas), pranchas de surf e skates em madeira. Tudo de marcas exclusivamente portuguesas com boas práticas ambientais e sociais.

“É um projeto muito ambicioso e que contraria a ideia de que os portugueses não se conseguem associar”, afirma ao Expresso Nuno Barra, administrador da Vista Alegre. A ideia de criar uma loja virtual construída “em torno do estilo de vida português” começou a ser trabalhada há cerca de ano e meio, aproveitando uma “excelente oportunidade” criada pela pandemia da covid-19. “O digital teve uma projeção ímpar durante a pandemia, estando os consumidores agora muito mais propensos à experiência de comprar online. Além disso, a pandemia trouxe uma valorização do lar aos olhos de todos. Passamos mais tempo em casa e tornámo-nos muito mais predispostos a comprar coisas novas, fazer obras, remodelar, mudar espaços para os tornar mais confortáveis.”

Entre os mais de 50 parceiros nacionais que já aderiram ao projeto estão marcas como a Ach.Brito (sabonetes), Antarte (mobiliário e decoração), Boca do Lobo (mobiliário), Burel (tecidos em lã), Cubanas (calçado), Icel (cutelaria), Ramos Pinto (vinho do Porto), Renova (Papel Higiénico), Sanjo (sapatilhas), Topázio (objetos em prata e metal prateado), Viarco (lápis) e Wewood (mobiliário). Para muitos deles, sem canais de e-commerce próprios, a Casa Alegre oferece uma oportunidade de chegar a um público muito mais vasto. “Há uma miríade de empresas portuguesas que têm produtos de excelente qualidade mas que não chegam ao consumidor final porque não têm pontos de venda próprios e porque os canais digitais estão dominados por produtos asiáticos. Mas são produtos de qualidade e que os estrangeiros adoram”, refere Barra.

Para já, a loja virtual está aberta para o mercado português mas irá expandir-se em breve para todo o continente europeu, incluindo Reino Unido e Suíça.