TAP vendeu centenas de milhões de euros em voos cancelados

Várias horas à espera de atendimento telefónico e mais horas na fila do único balcão da TAP no aeroporto de Lisboa têm deixado os clientes da companhia de cabelos em pé. A TAP está a ser vítima do elevado cancelamento de voos devido às restrições provocadas pela pandemia — por vezes de forma inesperada —, mas também da redução abrupta de trabalhadores no serviço ao cliente, devido ao emagrecimento imposto por um plano de reestruturação que aguarda ainda luz verde de Bruxelas. Uma tempestade perfeita que está a provocar danos na relação com o cliente.

