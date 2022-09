Tecnológica de inteligência artificial aplicada ao retalho é o primeiro investimento do Fundo NOS 5G 

O investimento na Reckon.ai, que tem a sua sede no Porto, é uma estreia dos investimentos do Fundo NOS 5G, criado com um capital no montante de 10 milhões de euros para aplicar em projetos da quinta geração móvel (5G). Há outros investidores envolvidos neste investimento, a Portugal Ventures e outros dois investidores portugueses, a Bright Pixel e WiseNext.



"O Fundo NOS 5G, gerido pela Armilar Venture Partners, fez a sua estreia no investimento em startups com modelos de negócio apoiados em 5G e liderou, juntamente com a Portugal Ventures, a ronda de capital seed (capital semente) na tecnológica portuguesa Reckon.ai, no valor total de 1,5 milhões de euros, que contou ainda com a participação dos investidores portugueses Bright Pixel e WiseNext", anuncia a NOS, empresa controlada pela Sonae, em comunicado enviado às redações.

O Fundo NOS 5G tem um capital inicial de 10 milhões de euros e um período de investimento estimado de cinco anos. Assume-se como o primeiro em Portugal orientado para a nova tecnologia móvel, que aguarda a atribuição de licenças, penduradas num concurso que se arrasta há oito meses.

"O objetivo [do Fundo NOS 5G] é investir em soluções tecnológicas inovadoras, abrangendo desde a infraestrutura de rede até aos produtos ou serviços para clientes, privilegiando projetos tecnológicos nas primeiras fases de desenvolvimento", refere a operadora de telecomunicações.

A Reckon.ai foi fundada em 2017 para automatizar o retalho com recurso a visão por computador e inteligência artificial, e está atualmente a desenvolver uma tecnologia aplicada ao retalho automatizado.

A solução que se irá desenvolver com este investimento assenta na tecnologia de visão computacional. E segundo a empresa criada por Ana Pinto e Paulo Ribeiro, "é composta por um expositor que combina câmaras e sensores de carga para obter imagens e alterações de peso nas prateleiras, por forma a determinar todas as movimentações dos produtos em venda".

O expositor tem uma porta, controlada pelo sistema, e pode ser desbloqueada através de uma app, utilizada para identificar o cliente e processar o pagamento, explicam.

Este investimento, sublinha Ana Pinto, presidente da Reckon.ai, permite à empresa entrar numa nova fase de crescimento. "Acreditamos que o conjunto de investidores que reunimos nos ajudarão a acelerar o negócio de uma forma muito rápida, chegando a mercados prioritários na nossa estratégia, onde existe maior adoção deste tipo de tecnologias. A NOS é um parceiro crucial para a nossa estratégia tecnológica, e estamos muito entusiasmados por poder contar com o seu apoio e know-how em 5G que nos permitirá levar a nossa solução para outro nível”, afirma.