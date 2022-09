Fundação Oriente gastou €50 milhões com Banco Português de Gestão numa década

Enquanto aguarda há cerca de dois anos pela sua venda ao grupo árabe IIBG (o mesmo que está a adquirir o Efisa), o Banco Português de Gestão (BPG) continua a exigir capital ao seu acionista maioritário, a Fundação Oriente. Na última década, houve um reforço de €50 milhões do seu capital.

A situação do banco há anos que não é positiva. O BPG teve prejuízos de 10,2 milhões em 2020, agravando as perdas em relação ao ano anterior. Com 48 trabalhadores, a qualidade do seu ativo não é a melhor: o crédito malparado representa 35% do crédito total.