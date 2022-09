Retoma progressiva é primeiro passo na Dielmar

Na manhã de 18 de agosto em que teriam regressado ao trabalho se a Dielmar não estivesse em processo de insolvência, os 279 trabalhadores da empresa tiveram as primeiras informações oficiais sobre o futuro imediato e a questão pendente dos salários: “Vão continuar no quadro da retoma progressiva da atividade e ficam isentos de se apresentarem na fábrica”, diz ao Expresso Marisa Tavares, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis da Beira Baixa.

