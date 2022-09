E depois da ‘bazuca’ monetária da Fed e do BCE ?

A pandemia trouxe um recorde olímpico no mundo da política monetária e catapultou o banco liderado por Christine Lagarde para o mais valioso em ativos do mundo. Este verão, o valor dos ativos dos 11 principais bancos centrais atingiu um máximo histórico de mais de 30 biliões de euros, quase 40% do PIB mundial. Só os ativos dos dois gigantes, a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE), valem mais do que o PIB da China previsto para este ano e representam metade do bolo da riqueza em carteira nos principais bancos centrais.

Este peso histórico da dimensão dos dois principais bancos centrais tem mantido em baixa os juros da dívida e as taxas interbancárias — de que a Euribor é a referência europeia —, beneficiando o financiamento do endividamento público, das empresas e das famílias por todo o mundo no período de emergência face à pandemia e agora na recuperação económica.