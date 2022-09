Criado grupo de trabalho para analisar a situação dos lesados do Banif e do BES

Foi criado um grupo de trabalho para analisar a situação dos lesados do Banif e do BES. O grupo é constituído pelo Banco de Portugal (BdP) e pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e foi promovido pelo Governo, conforme anunciado esta sexta-feira em comunicado.

"O Governo promoveu a constituição de um Grupo de Trabalho, com o Banco de Portugal e a CMVM, com o objetivo de analisar e de procurar dar resposta às questões relacionadas com as perdas sofridas por clientes com produtos do BES e do Banif, em particular aqueles residentes nas Regiões Autónomas, África do Sul e Venezuela", indica o Ministério das Finanças na nota.

Além do BdP e da CMVM, o gabinete de João Leão refere que farão também parte desse grupo as associações representativas de clientes do BES e do Banif, nomeadamente as associações ALEV (Associação de Lesados Emigrantes na Venezuela), ABESD (Associação De Defesa Dos Clientes Bancários) e ALBOA (Associação dos Lesados do Banif). Segundo a nota, os trabalhos deverão iniciar-se já no próximo mês.



Por fim, o ministério adianta que "o Governo solicitou ainda ao Banco de Portugal uma análise sobre as expectativas de recuperação dos créditos em causa, tendo em atenção os quadros legais vigentes".

A criação do grupo de trabalho já tem vindo a ser discutida, nomeadamente foi uma das soluções apresentadas pelas associações de lesados ao Presidente da República em junho, na visita à Madeira para as celebrações do Dia de Portugal. A solução teve o apoio do Presidente da República e também o primeiro-ministro se mostrou disponível para haver membros do Executivo neste mesmo grupo.