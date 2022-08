Um verão melhor do que em 2020. Mas turismo ainda limita crescimento da economia portuguesa

Depois da forte recuperação no segundo trimestre, a economia portuguesa vai continuar a crescer no verão, embora a um ritmo mais modesto. É nesse sentido que apontam os indicadores disponíveis. Mas a cautela impera entre os economistas. É que a informação ainda é escassa e o turismo — sector-chave no comportamento da atividade económica nacional nesta altura do ano — está a recuperar, mas ainda longe do patamar pré-crise.

Os poucos dados disponíveis limitam-se a julho e “parecem apontar para a manutenção de algum dinamismo da atividade económica”, diz Paula Carvalho, economista-chefe do BPI.

