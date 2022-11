Patrões cerram fileiras contra alterações às leis do trabalho e acusam Governo de ceder à agenda do PCP

Um rotundo não. É esta a resposta dos patrões à intenção do Governo de mexer na legislação laboral, no seguimento das propostas inscritas na “Agenda do Trabalho Digno e valorização dos jovens no mercado de trabalho”. A agenda, apresentada aos parceiros sociais a 21 de julho, inclui 64 propostas, do reforço da proteção dos jovens, à dinamização da negociação coletiva, passando pela conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. Mas, é o combate à precariedade – com um apertar do cerco ao trabalho temporário, aos contratos a prazo e ao ‘falso’ trabalho independente – e o reforço dos direitos dos trabalhadores das plataformas digitais, que mais preocupa os patrões.

