Alentejo vai testar rendimento básico incondicional

O objetivo é testar o impacto do Rendimento Básico Incondicional (RBI) no emprego e no bem-estar dos profissionais e da comunidade em que se inserem. Um grupo de empreendedores e investigadores está a preparar, no município alentejano de Alcácer do Sal, aquela que é uma das primeiras abordagens nacionais à atribuição de um rendimento básico a cada cidadão, independentemente da sua situação financeira (ao contrário do que sucede no rendimento social), familiar ou profissional, que seja suficiente para permitir uma vida com dignidade. O projeto, ainda em fase de desenvolvimento, está a ser negociado com o município local e a expectativa é que chegue ao terreno já em 2022.

