Economia portuguesa com quarto maior crescimento da UE no segundo trimestre (mas tinha sido das que mais caíram um ano antes)

Um dos maiores crescimentos entre os países da União Europeia (UE) para os quais já há dados disponíveis. Foi assim o comportamento da economia portuguesa no segundo trimestre deste ano, indica a informação publicada esta sexta-feira pelo Eurostat. O Produto Interno Bruto (PIB) português cresceu 15,5% em termos homólogos, um recorde na história do Portugal democrático. Mas, atenção, um ano antes, no segundo trimestre de 2020, a economia portuguesa tinha sofrido uma das maiores quedas entre os parceiros europeus, na sequência do primeiro confinamento geral para travar a pandemia de covid-19.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler