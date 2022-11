Sindicatos acusam bancos de concertação nas rescisões de pessoal

Os sete sindicatos da banca foram esta quinta-feira ao Parlamento contestar as rescisões que estão em curso no sector – sobretudo no Santander e no BCP, em que as saídas no espaço de um ano chegarão a mais de 2000 trabalhadores –, e deixaram a ideia de que a atuação é idêntica e que pode mesmo haver concertação. No entanto, nenhum admite “cartelização”, termo utilizado numa questão de um deputado socialista.

