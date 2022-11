Reportagem. Portugueses salvam o verão no Algarve

O normal seria estarem por esta altura nas Caraíbas, mas assumem-se “muito felizes” pelos dias que estão a passar no Algarve. “Costumamos fazer férias fora de Portugal, e normalmente vamos à República Dominicana. Mas agora não me sentia seguro em fazer uma viagem com a minha família e ter de enfrentar problemas”, refere Fernando Coelho, agente comercial da rede de cosméticos O Boticário, que está com a mulher, Vânia, e os três filhos, Daniela, Martim e Carolina, no resort Palm Village, em Albufeira, numas férias de 10 dias, e já pela segunda vez este ano.

“No Algarve sentimo-nos em casa, muito seguros, nem sabia que havia hotéis de tanta qualidade com tudo incluído, o que para as famílias é um descanso grande. Como é que não conhecíamos isto? Vamos voltar de certeza”, garante.