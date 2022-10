José António dos Santos continua banqueiro apesar de ser arguido

José António dos Santos, o empresário que ficou conhecido como "rei dos frangos" e que é arguido, juntamente com Luís Filipe Vieira, na investigação Cartão Vermelho, vai continuar a ser banqueiro, pelo menos para já. Será em função da “gravidade” do que vier a ser conhecido que a continuidade como presidente da administração do Crédito Agrícola da Lourinhã será avaliada pela Caixa Central do grupo cooperativo, segundo indica a própria instituição. Já se o supervisor da banca tem um entendimento diferente não se sabe, já que está em silêncio.

