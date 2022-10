BCP colocou nova ação de execução de €76 milhões contra Berardo há um mês

O Banco Comercial Português (BCP) foi o último banco a avançar com uma nova ação nos tribunais contra o universo de José Berardo. No processo, o banco tenta executar património em que consiga recuperar 76 milhões de euros do empresário madeirense.

